‘Nduja di dimensioni da record alla serata del “Magna Grecia Lifestyle” a Crotone

4 Marzo 2019 15:03

Una ‘nduja da record del peso di circa 8 chili maturata per oltre 12 mesi, affumicata in modo naturale, tagliata e degustata per la serata tra sapori e aromi unici proposta da Magna Grecia Lifestyle a Crotone, grazie all’incontro tra l’arte culinaria dello chef Ercole Villirillo e il prodotto realizzato da Michele Dotro, giovane imprenditore agricolo di Spilinga. Protagonista assoluto di un momento ricco di stimoli culturali e orientato alla valorizzazione e promozione del “Made in Calabria”, il caratteristico salame spalmabile calabrese nato da materie prime di straordinaria qualita’ prodotte tutte nel comprensorio di provenienza della specialita’: le carni e il grasso di maiale, con le porzioni piu’ pregiate della pappagorgia e della pancetta; il peperoncino autoctono piccante “Tri Pizzi”, selezionato, essiccato e macinato in proprio; la maturazione nel contesto collinare del Monte Poro che offre tutte le condizioni pedo-climatiche piu’ congeniali. Una filiera completa all’interno della quale anche il nutrimento dei maiali e’ frutto del generoso e instancabile lavoro nei campi di proprieta’ aziendale: grano, mais, avena, orzo. Nulla, insomma, e’ lasciato al caso. Bandita la chimica: no a insaporitori, coloranti e conservanti. No agli ogm. Natura e sostenibilita’ sono state le linee guida di un processo produttivo che Magna Grecia Lifestyle ha adottato come modello da seguire e da proporre, da esaltare in ambito nazionale e internazionale per proporre le vere eccellenze calabresi e del sud Italia. Ercole Villirillo ha cosi’ interpretato la ‘nduja di Spilinga in vari modi, garantendo sempre il corretto equilibrio fra gusto piccante e altre materie prime impiegate, tra cui il baccala’, il tonno, il grano Senatore Cappelli, la burrata, i gamberi. Dagli antipasti, ai primi, ai secondi e finanche ai dolci, con una “cassatina piccante” che ha riscosso enorme successo, il leitmotiv della serata culinaria e’ stato quello imposto dalla presenza del salume spalmabile di Spilinga. Ad accompagnare la degustazione i vini delle Cantine Librandi: l’Efeso Bianco, Mantonico in purezza; il Duca San Felice, rosso, Gaglioppo in purezza; il passito Le Passule, anch’esso a base di Mantonico, vitigno molto eclettico e generoso. Il tutto sotto l’egida del titolare della cantina cirotana, Nicodemo Librandi. A illustrare l’iniziativa il general manager di Magna Grecia Lifestyle Salvatore Gaetano, editore del Gruppo Video Calabria, e il direttore editoriale dello stesso Gruppo, Massimo Tigani Sava.

