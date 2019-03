27 Marzo 2019 22:01

‘Ndrangheta: la polizia di Milano ha sequestrato beni per oltre un milione di euro ad un esponente di un clan di Reggio Calabria condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa

Maxi sequestro di beni, per circa un milione di euro, da parte della polizia di Milano ad un noto esponente di ‘ndrangheta di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo, Francesco Manno, è stato per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Infinito”. Le indagini hanno consentito di accertare la presenza nel suo patrimonio di beni di presunta provenienza illecita.

