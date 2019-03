‘Ndrangheta: rinviato a giudizio maresciallo dei carabinieri [NOME e DETTAGLI]

26 Marzo 2019 22:25

‘Ndrangheta: Carmine Greco, ex comandante della Stazione di Cava di Melis, frazione di Longobucco, è stato rinviato a giudizio in un’inchiesta stralcio scaturita dall’operazione “Stige” contro la cosca Farao-Marincola di Cirò

Il maresciallo dei Carabinieri Forestale, Carmine Greco, ex comandante della Stazione di Cava di Melis, frazione di Longobucco, è stato rinviato a giudizio in un’inchiesta stralcio scaturita dall’operazione “Stige” contro la cosca Farao-Marincola di Cirò. Il militare è accusato di associazione mafiosa e di rivelazione di segreto istruttorio, omissioni di atti d’ufficio e favoreggiamento, reati questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. Greco, inoltre, è coinvolto in un’altra inchiesta per abuso d’ufficio e falso. La prima udienza del processo a carico del maresciallo Greco e’ stata fissata per il 20 maggio davanti il Tribunale di Crotone.

