‘Ndrangheta, infiltrazioni in Veneto: 33 arresti per usura, estorsione e riciclaggio

12 Marzo 2019 07:46

‘Ndrangheta: numerosi arresti in Veneto per estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio

Dalle prime ore della mattinata i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia stanno dando esecuzione a 33 ordinanze cautelari: l’accusa è di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Per questi reati, a seconda delle singole posizioni, provvedimenti di custodia sono frutto – si spiega in una nota – di indagini dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia nei confronti degli appartenenti a un’organizzazione criminale di matrice ‘ndraghetista operante in Veneto e dedita alla commissione di gravi reati.

