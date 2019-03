‘Ndrangheta: la Cassazione revoca la misura cautelare per Pino Galati. L’ex parlamentare può tornare in Calabria

27 Marzo 2019 22:25

‘Ndrangheta: la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di divieto di recarsi in Calabria nei confronti dell’ex parlamentare di Centro/Destra Pino Galati

Buone notizie per l’ex parlamentare calabrese, Pino Galati. La Corte di Cassazione ha annullato il divieto di recarsi in Calabria nei confronti dell’ex parlamentare di Centro/Destra. Galati era stato arrestato, con l’accusa di abuso d’ufficio aggravato dalle modalità mafiose, nell’ambito dell’operazione “Quinta bolgia”. Secondo l’accusa, l’ex parlamentare avrebbe cercato di favorire in una gara d’appalto per il servizio di ambulanze Pietro Putrino su richiesta dell’ex consigliere comunale di Lamezia, Luigi Muraca. Gli arresti domiciliari erano stati già revocati dal Tribunale del riesame di Catanzaro.

Valuta questo articolo