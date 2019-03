Ecco “Bellissima”, la nuova nave MSC: suite da sogno e lussuose spa, la crociera farà tappa anche a Messina

3 Marzo 2019 11:02

Msc Bellissima farà tappa a Messina e navigherà nel Mediterraneo

“Bellissima”, la nuova nave crociera di Msc, è pronta per il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo. La gemella di Msc Meraviglia è la prima nave al mondo su cui i passeggeri potranno utilizzare l’assistenza digitale, Zoe, un dispositivo dotato di Intelligenza Artificiale integrato in ogni cabina.

MSC Bellissima offrirà una grande varietà di servizi, primo tra tutti, l’innovativo MSC for Me, tecnologia all’avanguardia per migliorare la tua esperienza a bordo connettendo tra loro gli ospiti, l’equipaggio e la nave stessa. Inoltre a bordo della nave si potranno scegliere tra 12 ristoranti internazionali e 20 bar. Non mancheranno

spettacoli targati Cirque du Soleil e momenti di assoluto divertimento al Parco acquatico Water Park, un oasi perfetta per famiglie e bambini. Il varo della nave è avvenuto ieri a Southampton, in Inghilterra. MSC Bellissima, è la quarta nave di un programma di investimenti da quasi 14 miliardi di euro che porterà entro il 2027 la flotta MSC a 29 unità.

MSC Bellissima lascerà l’Inghilterra domani per la sua prima crociera di 10 notti e arriverà a Genova. La nave navigherà nel Mediterraneo. Farà tappa settimanale a Genova (ogni domenica), Napoli (ogni lunedì) e Messina (ogni martedì) e si dirigerà verso Valletta, Barcellona, Marsiglia.

Valuta questo articolo