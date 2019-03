Migranti, il bilancio dell’Ue: salvate 730mila persone in mare dal 2015

31 Marzo 2019 12:16

Oltre 730mila migranti salvati nel Mediterraneo dal 2015

Dal 2015, sono almeno 730mila i migranti nel Mediterraneo che l’Unione Europea ha contribuito a soccorrere. È quanto si evidenzia in una lettera del Commissario europeo per i migranti, Dimitris Avramopoulos, ripresa dal quotidiani tedeschi del gruppo Funke. Avramopoulos ha sottolineato che il salvataggio delle vite umane rimane una priorità dell’Unione Europea e i suoi stati membri. Il Commissario europeo per i migranti ha ribadito che le Ong hanno svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni di salvataggio e che non vanno criminalizzate, ma chi prende parte ai salvataggi deve rispettare le regole internazionali e non favorire il business dei trafficanti di uomini.

