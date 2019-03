Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini durissimo: “arrestateli”

19 Marzo 2019 16:42

La nave italiana con 49 migranti a bordo disobbedisce all’alt della Guardia di Finanza e si trova al largo di Lampedusa. Salvini: “arrestateli, è come forzare un posto di blocco”

E’ polemica in Italia per via della nave Mare Ionio, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste della Libia e ora si trova ad un miglio delle coste di Lampedusa. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, chiede l’arresto del comandante e del capomissione: “la mare Jonio ha disobbedito per ben due volte all’ordine della Guardia di finanza di spegnere i motori. Il mare non era mosso e non c’era pericolo di affondamento. La Mare Jonio era più vicina alla Libia e Tunisia, ma ha fatto rotta verso l’Italia sottoponendo gli immigrati ad un viaggio più lungo. La nave non ha avvisato Malta. Ha disobbedito alle indicazioni della guardia costiera libica. Un comportamento che dimostra il chiaro intento di voler portare in Italia immigrati clandestini”.

