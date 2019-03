“Comunista di merda, i migranti portali a casa tua”: minacce e insulti al sindaco di Lampedusa

28 Marzo 2019 14:49

Minacce e insulti al sindaco di Lampedusa, solidarietà di AnciSicilia

“Criminale, socio della mafia, portali a casa tua, comunista di merda“. Sono solo alcune delle minacce che nelle ultime ore ha ricevuto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello a seguito delle recenti dichiarazioni sui “porti aperti”. L’accusa nei confronti del sindaco è di aver aperto il porto dell’isola ai migranti e a, seguito delle dichiarazioni del primo cittadini sulla nave Mare Jonio, il sindaco è stato inondato da missive con minacce e insulti.

“Mi scrivono sia privatamente su Messenger di Facebook oppure mi inviano delle lettere. Ne ricevo a decine” ha raccontato il sindaco Martello (PD).

“Queste missive arrivano da tutta Italia – spiega il primo cittadino – oppure mi scrivono direttamente. Uno mi ha scritto che non tornerà più a Lampedusa. Li vorrei incontrare di persona, mi piacerebbe vedere da vicino questi vigliacchi che si nascondono dietro l’anonimato. Abbiano il coraggio di farsi vedere. Ma non lo fanno“- ha detto il sindaco.

Sulla vicenda intervengono anche il presidente e il segretario generale di l’Anci Sicilia, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, che esprimono solidarietà al sindaco: “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello per le decine di messaggi con invettive e minacce ricevute in questi ultimi giorni. Un atto che condanniamo fermamente in quanto riteniamo non esista alcuna giustificazione alle minacce e alla violenza, che consideriamo assolutamente incompatibili con il civile confronto democratico, anche quando si è in forte dissenso“.

