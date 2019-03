Migranti: l’ambasciatore d’Irlanda in visita a Messina

4 Marzo 2019 15:06

Migranti, l’ambasciatore d’Irlanda incontra il Prefetto di Messina

A seguito delle recenti missioni effettuate da una delegazione irlandese a Messina e finalizzate alla ricollocazione dei migranti ospiti del C.P.S.I. successivamente trasferiti in quel Paese, l’Ambasciatore d’Irlanda Colm O Floinn effettuerà una visita a Messina, in programma il 5 e il 6 marzo. L’ambasciatore sarà accompagnato dal Vice Capo Maggiore Margaret Ryan, per visitare Messina e incontrare le istituzioni italiane preposte a fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione. Nell’occasione, domani alle 11 e 30, si svolgerà una riunione in Prefettura, alla quale prenderà parte l’Ambasciatore d’Irlanda e le componenti presenti negli sbarchi e presso il locale C.P.S.I.

Valuta questo articolo