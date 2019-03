Metroferrovia Messina-Giampilieri: vicesindaco al tavolo con Trenitalia

28 Marzo 2019 18:25

Il vicesindaco di Messina incontra con Trenitalia: il prossimo tavolo si terrà a Palermo alla presenza dell’assessore Falcone

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato oggi a Palazzo Zanca il direttore della direzione regionale Sicilia di Trenitalia Silvio Damagini, presente anche il segretario generale CISL Messina Tonino Genovese. Nel corso del confronto sono state affrontate le problematiche relative al trasporto ferroviario in merito al servizio della metroferrovia Messina-Giampilieri. Il Vicesindaco ha posto l’accento sulla necessità di trovare una sinergia tra le parti interessate che porti ad implementare il servizio di trasporto treni – chilometro in determinate fasce orarie della giornata, in considerazione che questa tratta attraversa un percorso del territorio cittadino piuttosto popolato. Si è raggiunto l’accordo di predisporre appositi studi per verificare quali possano essere le migliorie da apportare in termini di integrazione oraria e tariffaria. Tale sistema di trasporto è centrale rispetto alle politiche messe in atto dall’Amministrazione comunale così, come più volte ribadito, in sede di pianificazione trasportistica e nello specifico all’interno del PGTU (Piano Generale Traffico Urbano). Si è concordato infine che il prossimo incontro si terrà a Palermo alla presenza dell’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Marco Falcone.

Valuta questo articolo