A Messina tornano i vigili in motocicletta

11 Marzo 2019 20:49

Messina, da mercoledì in servizio 13 unità di vigili motociclisti

“Con le buone maniere si ottiene sempre tutto”- è il commento del sindaco di Messina, De Luca, in merito al ripristino del corpo di Polizia Municipale in motocicletta nella città dello Stretto. Da mercoledì prossimo gli agenti della municipale gireranno in città in sella alla moto. Dopo l’atto di interpello andato deserto, con il quale il comandante del Corpo chiedeva la base volontaria per l’assegnazione alla Sezione Motociclisti, l’Amministrazione ha infatti deciso di tagliare corto: nessuno agente ha risposto, quindi, spiega De Luca “Abbiamo disposto d’ufficio l’assegnazione alla Sezione per 8 unità di personale, che si vanno ad aggiungere alle 5 esistenti e che non facevano servizio giornaliero”.

Da mercoledì quindi saranno in servizio 13 unità di Vigili Motociclisti che garantiranno ogni giorno i turni antimeridiano e pomeridiano dalle 8,00 alle 20,00. “Entro breve- aggiunge il sindaco- con la formazione di altro personale che implementerà il servizio scout, potranno essere destinate ulteriori unità fino a raggiungere il numero di 20 Vigili Motociclisti su strada!”.

Valuta questo articolo