Messina: al via i lavori al manto stradale sul viale Regina Elena

7 Marzo 2019 10:35

Messina, al via i lavori di rifacimento del manto stradale sul viale Regina Elena: i lavori verranno eseguiti in due tranche

Al via i lavori al manto stradale di viale Regina Elena a Messina, tratto di strada che due sere fa è stato teatro di un drammatico incidente, in cui è rimasta gravemente ferita una donna. Esprime soddisfazione il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo: i lavori verranno eseguitiin due tranche, la prima fase riguarda la rimozione delle ceppaie e delle radici che hanno danneggiato la carreggiata ed i marciapiedi, la seconda fase il rifacimento dell’intero manto restante.

“Da anni seguo tale realizzazione dell’opera sia nel precedente mandato amministrativo che nell’attuale virgola mediante un’importante collaborazione con il Dipartimento manutenzione strade e lavori pubblici”, afferma Laimo.

“Rilevante e fattivo lavoro anche da parte del Vicesindaco Arch. S. Mondello nella veste di Assessore ai Lavori pubblici, che dopo anni di ripetute richieste, ha fatto sì che l’opera si realizzasse; infatti- prosegue ancora Laimo- “inspiegabilmente, il tratto compreso tra la clinica Cappellani e l’ex C.U.S. ( in corrispondenza della via Principessa Mafalda) era stato tralasciato e non inserito nell’elenco delle opere da realizzare; per di più da oltre vent’anni il Viale Regina Elena non vedeva un’adeguata ri-bitumazione, e ricordiamo, sottolinea ancora il rappresentante del civico consesso, le attuali condizioni pessime e quasi impraticabili del manto stradale in entrambe le carreggiate dello stesso Viale, nonostante i ripetuti interventi di “rattoppo buche” che sono risultati alla lunga del tutto vani”.

Laimo si auspica infine che immediatamente dopo il rifacimento del manto, venga effettuato un adeguato ripristino della segnaletica orizzontale e delle strisce pedonali.

