Messina, vertenza Asu: i lavoratori incontrano l’onorevole Lo Giudice

19 Marzo 2019 15:57

Il lavoratori Asu impegnati presso l’Asp e la Città Metropolitana incontrano l’onorevole regionale Lo Giudice

Si è tenuto nei giorni scorsi, l’incontro tra organizzato dall’Associazione Diritti e Dignità Sociale con l’On.le Lo Giudice e i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, presso l’ASP di Messina e la Città Metropolitana di Messina, tramite convenzioni con le cooperative.

I lavoratori ASU hanno voluto incontrare il deputato regionale nella componente della Commissione al Bilancio, per chiedere delucidazioni in merito l’emendamento che prevede la fuoriuscita dei lavoratori dalle cooperative. L’on.le Lo Giudice, che è uno dei firmatari dell’emendamento, ha chiarito che l’emendamento è stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari e dai Presidenti delle Commissioni Lavoro On.li Sammartino e Savona e che nei prossimi giorni dovrebbe essere esitato dalla Commissione Bilancio.

L’emendamento prevede che per i lavoratori utilizzati presso gli Enti pubblici diversi dall’Amministrazione Regionale, anche tramite convenzione, il Dipartimento Regionale al Lavoro provvederà, entro 180 giorni dalla data in entrata in vigore della legge, alla loro assegnazione presso gli Enti in cui prestano la loro attività.

“I lavoratori impegnati in convenzione con le cooperative ISVIL e il Quadrifoglio, presso l’ASP di Messina sono 75 e da tempo chiediamo la loro fuoriuscita– dichiara Clara Crocé – anche perché i lavoratori non sono di supporto ai dipendenti dell’ASP, ma sostituiscono i vuoti in organico. L’ASP di Messina abbia chiesto l’autorizzazione per la stabilizzazione ma l’Assessorato Regionale alla Salute con nota prot 16414 del 21.02.2019, ha rilevato che non sussistano le condizioni, per l’assunzione tramite la copertura dei posti in categoria B – ha continuato Clara Crocé- mentre per la fuoriuscita dalle cooperative attraverso la mobilità (dalle cooperativa all’ASP), l’Assessorato ha condizionato la concessione di tale autorizzazione all’erogazione del contributo, previso dall’art. 11 comma 5 della l.r. n.° 8 del 2017.

Mentre i lavoratori della Città Metropolitana sono 13 unità fanno capo alla cooperativa il Quadrifoglio e 15 unità presso la cooperativa Normanna, utilizzati presso gli uffici di biblioteca, Archivio Storico –Info point- Ufficio cultura- enoteca provinciale ex Ial-chiedono la fuoriuscita dalla cooperative. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che in atto stanno attraversando tutte le ex province anche in relazione alla stabilizzazione di chi ha già un contratto a tempo determinato. Il personale utilizzato in ASU chiede di essere considerato nella eventuale ipotesi di transito presso la RESAIS”.

L’On.le Lo Giudice-racconta ancora Crocè- ha fatto presente che sono numerosi gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio, in particolare quello che prevede il transito degli ASU alla RESAIS. Ha invitato i presenti a rimanere tutti con i piedi per terra. In questa prima fase può considerarsi un successo la fuoriuscita dalle cooperative, ma è necessario lavorare per la storicizzazione delle risorse fino al 2038, così come previsto dalla L.R. 27/ 2016 per i contrattisti degli Enti Locali. Non possiamo sottacere che la legge regionale prevede un contributo quinquennale, pari all’assegno di utilizzo 580 euro non bastevole per un contratto a 18 ore settimanali”.

La stabilizzazione non arriverà in solo colpo e sarà fondamentale comprendere come si pronuncerà la Corte Costituzionale in merito al transito RESAIS degli ex PIP.

“Seguiremo la vertenza ASU sia a livello regionale che locale. E’ necessario chiudere la pagina vergognosa del precariato” – ha concluso Clara Crocè.

