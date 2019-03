Messina, internship per neolaureati Unime all’Ufficio Europeo dei brevetti: bando aperto

13 Marzo 2019 09:43

Internship per neolaureati Unime all’Ufficio Europeo dei brevetti per i neolaureati dell’Università di Messina

Grazie alle collaborazioni sviluppate nell’ambito del trasferimento tecnologico, per i neolaureati dell’Università di Messina si apre la possibilità di effettuare un periodo di 12 mesi di internship presso la sede di Alicante dell’ EUIPO (Ufficio della Proprietà intellettuale dell’Unione Europea). L’EUIPO selezionerà i candidati da una short list che l’Ateneo predisporrà sulla base dell’Avviso pubblicato all’Albo on line del sito Unime, con scadenza il prossimo 22 marzo. Il bando è aperto a chi ha conseguito la laurea, sia triennale che magistrale, a Messina in qualsiasi disciplina nell’ultimo anno solare, con l’obiettivo di attivare una tirocinio con borsa di studio mensile della durata di un anno. E’ necessario presentare il proprio CV, una lettera di motivazione e l’attestazione della frequentazione di corsi di formazione disponibili on-line sul sito dell’EUIPO: “EUTM in a Nutshell” oppure “RCD in a Nutshell” (info al link https://euipo.europa.eu/knowledge )

