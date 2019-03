Messina, torrente Bisconte-Cataratti: ecco a che punto è il progetto di riqualificazione e copertura

18 Marzo 2019 15:52

Messina, focus in Prima Commissione sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione e parziale copertura del torrente Bisconte-Cataratti

Si è svolta stamani in Commissione lavori pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, una seduta dedicata ad un approfondimento del progetto di riqualificazione ambientale e di parziale copertura del torrente Bisconte-Catarratti a Messina, alla presenza del RUP ing. Armando Mellini.

“È stata l’occasione – spiega Gioveni – per avere i necessari aggiornamenti dell’iter tecnico-amministrativo in itinere che in sostanza, alla luce delle dichiarazioni di Mellini che in Aula ha anche fatto un excursus sulla storia del progetto, è il seguente:

effettuata l’aggiudicazione provvisoria ad un Consorzio di Maletto (CT);

il RUP ha trasmesso gli atti all’ANAC per le verifiche di legge sull’anticorruzione;

una volta ottenuto il nulla osta dall’ANAC si avvierà l’iter per l’aggiudicazione definitiva e alla firma del contratto che, salvo imprevisti, potrà avvenire presumibilmente nel prossimo mese di maggio.

La Commissione inoltre – prosegue il Presidente – è entrata anche nel merito degli aspetti tecnici del progetto e delle future lavorazioni (prescrizioni del Genio Civile, espropri per la realizzazione di una via di fuga nel rione di Fondo Pistone, lunghezza della sbalzatura di circa 2 mt. per l’allargamento della sede stradale, riammodernamento dell’attuale sistema fognario ecc.).

Pertanto – conclude Gioveni – la Commissione esprime la propria soddisfazione, dopo decenni di attese e false promesse, per l’ormai prossima definizione di un’opera tanto attesa dai residenti dei due villaggi che certamente migliorerà non poco la viabilità nella zona e la sicurezza degli stessi”.

