Toninelli e l’Aeroporto del Mela: l’imbarazzante scivolone del Ministro a Messina, ecco le reazioni sui social

28 Marzo 2019 20:55

Messina, Toninelli e l’Aeroporto del Mela: le reazioni sui social dopo lo scivolone del Ministro

Non è passata inosservata l’imbarazzante gaffe di Toninelli sull'”Aeroporto del Mela” . Il Ministro durante la sua visita a Messina alla domanda di un giornalista, sulla possibilità di realizzare lo scalo, ha risposto che: “in molti piccoli aeroporti che hanno natura prettamente sociale è corretto che lo Stato ci metta dei soldi“. Toninelli ha dato per scontato che lo scalo esista davvero, peccato che “l’Aeroporto del Mela” sia solo un progetto che doveva essere realizzato nella piana di Milazzo e che non ha mai visto luce.

Diverse in queste ore le reazioni sui social dopo lo scivolone del Ministro: “Dopo il tunnel del Brennero, l’aeroporto del Mela“, tuona su twitter il vicepresidente dem della Camera, Ettore Rosato. “Bisogna ammetterlo, il posto in questo governo se lo guadagna ogni giorno!”. E ancora: “Toninelli parla, come se esistesse, di un aeroporto che non c’è, e gli dà anche una natura sociale!“.

Sarcasmo anche da Raffaella Paita: “Dopo aver percorso il Brennero che non c’e’ e pensato di volare da un aeroporto inesistente, Toninelli dovrebbe essere nominato presidente di Fantasilandia #AereoportodelMela“, scrive la deputata del Pd su twitter.

