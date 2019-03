Messina, tir in centro città: oltre 50 multe

5 Marzo 2019 10:55

Intensa attività repressiva e di controllo sulla circolazione dei tir a Messina: più di 50 multe in città

Su disposizione del comandante della Polizia municipale, Calogero Ferlisi, nell’ambito dell’attività di controllo sul territorio cittadino di Messina, il personale del Corpo ha effettuato un’intensa attività repressiva di controllo sul rispetto del Codice della Strada, in particolare per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale n. 488/2013 relativa al transito dei tir sul viale Boccetta. A tal fine, negli ultimi periodi, sono stati controllati 62 veicoli e rilevate le seguenti infrazioni nei confronti di conducenti di tir: 48, ai sensi dell’art. 7 C.d.S. – ordinanza 488/2013 per circolazione di mezzi pesanti in orario non consentito sui viali Boccetta e Europa; 6, art. 180 C.d.S. per mancanza dei documenti di guida; 2, art. 41 e 146 per passaggio con il semaforo rosso; 1, art. 80 C.d.S. omessa revisione; e 2, art. 19 legge 727/78 per uso non corretto del cronotachigrafo.

