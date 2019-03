Messina, tessere Atm gratuite per le categorie svantaggiate. Gioveni: “De Luca mantenga le promesse”

7 Marzo 2019 10:52

Tessere gratuite ATM alle categorie svantaggiate, Gioveni: “l’Amministrazione mantenga l’impegno assunto nel “salva Messina” e in Commissione Bilancio!”

“Da più di 6 anni ormai, dopo un timido tentativo fatto nel maggio 2016 di far presentare le istanze agli aventi diritto (poi andato a vuoto con la Regione che bloccò il bando per carenza di fondi), il Dipartimento servizi sociali di Messina, di concerto con ATM, non rilascia più le tessere gratuite per il trasporto pubblico urbano spettanti agli invalidi per servizio, ai sensi della L.R. n. 9 del 1 ottobre 1992, agli invalidi civili con percentuale d’invalidità non inferiore al 66%, agli invalidi di guerra, nonché ai portatori di handicap a cui sono stati riconosciuti i requisiti previsti dalla Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 32“- lo scrive il consigliere comunale Libero Gioveni in un’interrogazione rivolta al sindaco De Luca, all’assessore Calafiore e al presidente del CdA Atm Campagna.

Il consigliere ricorda che, per alcune categorie, le tessere spettano incondizionatamente per legge e che “codesta Amministrazione ha certamente il dovere di rispettarla”. Gioveni inoltre, in due distinte occasioni, aveva ricevuto dal sindaco delle precise garanzie in tal senso, ovvero:

“durante l’esame della delibera relativa al contratto di servizio con la nuova ATM S.p.A., in cui avevo presentato un emendamento volto a soddisfare gli aventi diritto che poi ho ritirato a seguito dell’impegno assunto dal sig. sindaco circa il fatto che avrebbe provveduto a stanziare 100.000 euro per la relativa copertura finanziaria;

durante la seduta della Commissione Bilancio del 19 febbraio, allorquando, facendo notare che nel Bilancio di Previsione mancavano le suddette 100.00 euro per le tessere, il sig. sindaco ha dichiarato che, pur non specificate, le somme fossero incluse nei 5 milioni di euro previsti per la nuova ATM”.

Pertanto il consigliere chiede di conoscere se “si intenda mantenere l’impegno assunto in Aula in merito al rilascio delle tessere gratuite ATM alle categorie svantaggiate summenzionate e quanto tempo ancora occorrerà, qualora si dovesse procedere in tale direzione, prima che il Dipartimento servizi sociali vari un bando rivolto agli aventi diritto“.

