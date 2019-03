Messina social city, Fp Cgil: “Vergognosi attacchi ai lavoratori”

18 Marzo 2019 10:07

La FP CGIL Messina: “Stop al circo social”

La FP CGIL dice basta al “circo social”. “Alla luce delle ultime esagerate esternazione mosse nei confronti di alcuni gruppi di lavoratori che in queste settimane, in modo del tutto legittimo per un paese democratico, hanno provato e stanno provando a fare il possibile per tutelare il loro posto di lavoro all’interno della Messina Social City, la FP CGIL, in modo chiaro e netto, comunica che da questo momento in poi, proprio a tutela di questi operatori, interverrà a difesa degli stessi solo ed esclusivamente nelle sedi sindacali e/o legali che si riterranno più opportune. Ciò nella speranza che il livello del dibattito, diventato davvero violento soprattutto sui social, possa rientrare e ciascuno degli attori in campo faccia la propria parte nel solo interesse di tutelare il maggior numero di lavoratori possibile, e non certo in nome della logica della “mors tua vita mea”.

Valuta questo articolo