“Siamo Europa”: l’iniziativa dei Giovani Democratici di Messina

20 Marzo 2019 19:54

Giovedì a Messina l’iniziativa dei Giovani Democratici: “Con orgoglio facciamo partecipare Messina a questa campagna europea”

Giovedì 21 Marzo, alle ore 18:30, i Giovani Democratici della Federazione di Messina organizzano l’iniziativa “Siamo Europa” per rilanciare il progetto di un’Unione fondata sulla solidarietà, sul lavoro, sulla giustizia per costruire un’Europa a fianco dei più deboli, dei giovani e delle donne.

“Dall’idea del Presidente Prodi di sventolare in questo giorno la bandiera dell’Europa e dell’Italia, abbiamo preso spunto per un incontro che coinvolgerà esponenti del mondo del sindacato, dell’ANPI, del mondo del volontariato“- spiegano i GD. In programma un confronto aperto, “per fare parlare chi crede nell’Europa e non vuole consegnarla alla demagogia della xenofobia e del sovranismo. Anche per questo motivo si rende ancora più importante e necessario oggi rilanciare il progetto dell’Europa ripartendo dai suoi cittadini.

Con orgoglio facciamo partecipare Messina a questa campagna europea, ricordandoci della storia della nostra Città quando, con l’incontro del ‘55 tra i ministri degli esteri dei Paesi poi fondatori dell’Unione Europea, il progetto dell’Unione riprese un nuovo slancio in un momento di crisi”.

L’incontro si svolgerà presso la sede del Partito Democratico di Messina, in via Ettore lombardo Pellegrino n. 48.

