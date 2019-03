Messina senz’acqua: class action per l’emergenza idrica del 2015

14 Marzo 2019 13:35

L’Unione Nazionale Consumatori illustrerà le modalità di adesione alla class action sull’emergenza idrica di Messina nel 2015 e le iniziative avviate nei confronti di Messina Social City

Venerdì 15 Marzo, alle ore 10,00, in occasione della Giornata Mondiale del Consumatore, a Messina, in Via san Filippo Bianchi n. 48, l’Unione Nazionale Consumatori presenterà le modalità di adesione alla class action sull’emergenza idrica di Messina del Novembre 2015, per la quale è stata fissata l’udienza presso il Tribunale di Palermo. Durante la mattinata, verranno anche illustrate le iniziative avviate nei confronti di Messina Social City e delle altre partecipate comunali in relazione ai contratti ed alle carte dei servizi.

