Messina, domani servizi Atm regolari: sospeso lo sciopero

7 Marzo 2019 20:26

Sospeso lo sciopero Atm in programma domani a Messina

Sospeso lo sciopero dei mezzi pubblici Atm in programma domani a Messina. Lo stop era previsto per l’intera mattina di domani, dalle 9 alle 13. La sospensione dello sciopero è stata assunta dai sindacati, al termine delle assemblee a cui hanno preso parte circa 400 lavoratori. I sindacati hanno precisato che la sospensione di domani “è un’apertura di credito” verso gli impegni assunti dall’Amministrazione, in particolare dell’assessore Mondello a seguito del tavolo di ieri. “Si apprende con grande soddisfazione la revoca dello sciopero da parte di tutte le organizzazioni sindacali in seno all’ATM – ha evidenziato il vicesindaco Salvatore Mondello – sempre più convinto che soltanto attraverso percorsi virtuosi di buona volontà tutti insieme si possa costruire una città migliore. In tal senso ringrazio tutte le organizzazioni sindacali con le quali nelle serate di martedì 5 e di ieri, mercoledì 6, seduti attorno al tavolo, si è provato a trovare la quadra di un ragionamento condiviso”.

Quella concessa oggi è però una tregua, in attesa di risposte concrete. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa manterranno comunque in essere le procedure attivate. Negli incontri in programma nei prossimi giorni, le sigle sindacali verificheranno se i punti della piattaforma saranno rispettati dall’Amministrazione. Obiettivi: la tutela dei livelli salariali, la revoca della disdetta unilaterale del contratto integrativo e la tutela dei lavoratori Ztl, orari “più umani” per il personale autista e regole certe per gli avanzamenti di carriera. Se l’amministrazione non rispetterà gli impegni assunti, già dalle prossime settimane potranno riprendere le azioni di protesta in Atm.

