“Il marito l’avrebbe uccisa lo stesso”: la Corte d’appello di Messina annulla il risarcimento ai tre figli minorenni di Marianna Manduca. Santelli: “siamo all’assurdo”

24 Marzo 2019 00:31

Santelli: “invito formalmente la Procura generale presso la Corte di appello di Messina ad impugnare in Cassazione la decisione dei giudici di secondo grado che hanno incredibilmente negato il risarcimento agli eredi di Marianna Manduca”

“Invito formalmente la Procura generale presso la Corte di appello di Messina ad impugnare in Cassazione la decisione dei giudici di secondo grado che hanno incredibilmente negato il risarcimento agli eredi di Marianna Manduca”. E’ quanto afferma Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia. “Dodici denunce di aggressione sono rimaste inascoltate prima che Marianna Manduca venisse uccisa a dimostrazione – afferma Santelli – che quell’omicidio poteva e doveva essere prevenuto. Scrivere come fa la Corte di Appello di imprevedibilita’ e’ inconcepibile – continua ancora la vice presidente della commissione antimafia – e richiama a una visione autoreferenziale e corporativa del diritto, che è invece l’esatto contrario. Ora bisogna fare in modo che la Suprema Corte tratti questa vicenda poichè sono certa che annullerà senza rinvio la sentenza, seguendo la strada logica e lineare che era stata intrapresa nel primo grado”. “Se passa il concetto che non esiste responsabilita’ omissiva da parte di chi ignora dodici denunce di aggressione e violenza – conclude Santelli – si afferma clamorosamente l’insicurezza come modus vivendi e l’impunita’ per chi commette errori di questo genere”.

Valuta questo articolo