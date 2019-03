ProteggItalia: oltre 200 milioni di euro in Sicilia per la sicurezza del territorio. Soddisfatta la deputazione M5S di Messina

1 Marzo 2019 13:15

I portavoce M5S di Messina annunciano il “Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale”: stanziati oltre 220 milioni per la Sicilia

“Più di 221 milioni di euro saranno stanziati in Sicilia per contrastare il dissesto idrogeologico e aprire cantieri per interventi di messa in sicurezza di territori e strutture danneggiate dagli eventi calamitosi e metereologici dello scorso anno”. I PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro annunciano con soddisfazione il “Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale” presentato dal Premier Giuseppe Conte. “Il ProteggItalia – sottolinea D’Uva – è una vera e propria terapia del territorio che mette a disposizione finanziamenti per immediati interventi locali e regionali. Si tratta di soldi che il Governo stanzia per attuare misure di emergenza, prevenzione, manutenzione e semplificazione”.

Il “Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale” prevede 11 miliardi di finanziamenti per tutta Italia di cui 221,4 milioni soltanto per la Sicilia. “I finanziamenti per la Sicilia – sottolinea D’Uva – riguardano gli stati di emergenza deliberati in occasione degli eventi metereologici e calamitosi di ottobre e novembre 2018 e prevedono interventi di ripristino delle strutture danneggiate, manutenzione delle reti viarie e messa in sicurezza di infrastrutture. Diamo respiro all’Italia, apriamo cantieri per far fronte alle emergenze e salvaguardiamo i veri interessi del nostro Paese”.

Valuta questo articolo