Messina, posto fisso al Comune: 75 precari firmano il contratto

27 Marzo 2019 18:35

Sabato la firma dei contratti. FP CGIL: “Si scrive la parola fine all’infinita pagina del precariato del Comune di Messina”

“Giorno 29 marzo riunione della Giunta municipale per deliberare il PEG 2019, ultimo atto necessario per il travagliato iter di stabilizzazione dei 75 dipendenti a tempo determinato. Sabato 30 marzo, invece sarà il momento della tanto attesa firma che metterà definitivamente la parola fine alla storia del precariato del Comune di Messina. La FP CGIL, che in questi difficile mesi è sempre stata a fianco dei dipendenti, evidenzia come spesso, riuscendo a lavorare in sinergia, sindacato, lavoratori, istituzioni, si possono raggiungere grandi risultati“. Questo il commento del segretario della FP CGIL Fucile e delle RSU Previti, Miragliotta, Lo Prete, Chillè, De Domenico, Accolla, Gervasi e Cantio, alla notizia di una stabilizzazione complicata che però è finalmente giunta a compimento. “Il Dipartimento delle Risorse Umane – affermano i rappresentanti della FP CGIL – si è già organizzato per predisporre e fare firmare tutti i contratti ai lavoratori interessati a 18 e 24 ore settimanali. Nelle settimane successive la Giunta Municipale adotterà la delibera relativa alla nuova ri-contrattualizzazione a 32 ore per i nuovi stabilizzati in modo che dal primo maggio possa partire il nuovo orario di lavoro. Finalmente si riconosce giusta dignità al lavoro svolto negli anni da tanti dipendenti”. La FP CGIL ha sempre visto la stabilizzazione dei precari una priorità e pertanto, nell’esprimere compiacimento per l’obiettivo raggiunto, dichiara il proprio impegno “affinché si arrivi a ricontrattualizzare le ore lavorative settimanali a 36 così come tutti gli altri dipendenti comunali entro il 2019. Finalmente si chiude la stagione del precariato al Comune di Messina, che è durata parecchi anni, con notizie non veritiere e bugie che spesso i fatti hanno smascherato“.

Valuta questo articolo