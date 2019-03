Messina, Ferlisi lascia la Polizia Municipale: “ricordatemi come il comandante della legalità”

29 Marzo 2019 17:24

Ferlisi smette di indossare la divisa dopo circa 40 anni, di cui 20 in qualità di ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – ed altrettanti alla guida della Polizia Municipale di Messina. Oggi il saluto di commiato a Palazzo Zanca

Il comandante Ferlisi lascia definitivamente la guida della Polizia Municipale di Messina. Ferlisi aveva annunciato il suo ritiro con una nota inviata alla stampa nei giorni scorsi, in cui spiega che ritornerà a fare l’avvocato. Stamane il saluto di commiato a Palazzo Zanca, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, dell’assessore Musolino, del presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile, dei vicepresidenti Antonino Interdonato e Serena Giannetto con una delegazione di consiglieri, del segretario generale Rossana Carrubba, il vice comandante del Corpo di Polizia Municipale Marco Crisafulli e dei commissari ispettori superiori Lino La Rosa e Gaetano La Mazza. Ferlisi smette di indossare la divisa dopo circa 40 anni, di cui 20 in qualità di ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – ed altrettanti alla guida della Polizia Municipale di Messina. L’Amministrazione comunale- si legge in una nota- lo ha ringraziato per il suo costante e prezioso lavoro, augurandogli i migliori esiti per la futura attività forense. “Esprimo un sincero ringraziamento – ha dichiarato l’assessore Musolino – per l’opera svolta in questi anni. Attraverso un dialogo costante e costruttivo, abbiamo lavorato in perfetta sinergia nel rispetto delle decisioni assunte dall’Amministrazione comunale”.

“E’ stata un’esperienza meravigliosa in quanto sono sempre stato al servizio della cittadinanza. Mi scuso per il mio carattere – ha concluso Ferlisi – ma vorrei essere ricordato per essere stato il comandante che della legalità ha fatto il suo punto di riferimento nello svolgimento delle proprie funzioni”.

