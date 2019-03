Primarie PD, Zingaretti conquista Messina. Navarra e De Domenico: “Festa della democrazia, PD unica alternativa all’alleanza gialloverde”

“Anche in città e nella sua provincia le Primarie del PD si sono dimostrate una festa della democrazia. Riteniamo doveroso, innanzitutto, ringraziare i 200 volontari che hanno offerto il proprio lavoro per l’organizzazione e lo svolgimento ed i circa 12mila cittadini messinesi che, ieri, sono andati a votare“- commentano oggi Navarra e De Domenico, che proseguono:

“Va sottolineato, soprattutto, l’esito in termini di partecipazione, con il massiccio coinvolgimento anche di chi, nei mesi scorsi, aveva deciso di allontanarsi dal Centrosinistra. Un grandissimo risultato, dal quale emerge la voglia di fare politica e la consapevolezza di come il PD sia oggi l’unica alternativa possibile all’alleanza gialloverde che sta portando il Paese allo sfracello.

Abbiamo ritrovato il nostro popolo e la direzione scelta è chiara. Un grande augurio va, quindi, a Nicola Zingaretti, sotto la cui guida il PD dovrà recuperare il terreno perduto, seguendo una linea inclusiva e di apertura alla società civile. Un doveroso omaggio a Maurizio Martina e Roberto Giachetti per avere partecipato alla consultazione e avere animato un dibattito costruttivo, con toni mai sopra le righe.

Proprio questa esperienza dovrà costituire un impulso, tanto nella dimensione nazionale quanto in quelle regionale e locale, affinché il dialogo e un maggiore confronto tra tutte le parti siano costanti e l’unità – già invocata da Zingaretti in queste ore – diventi un punto di forza per tutto il Centrosinistra”.