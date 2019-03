Messina: al Palacultura va in scena “Aladdin e il Genio di Agrabah”

29 Marzo 2019 11:24

Da Messina a Londra e ritorno, per diletto e per studio: la Compagnia dei Balocchi porta in scena al Palacultura “Aladdin e il Genio di Agrabah”

Alla fine della scorsa Stagione una partecipatissima votazione aveva elettrizzato i componenti della Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri. Da votare i due performer che, per comportamento, capacità di fare squadra, dedizione al progetto e crescita artistica, fossero risultati i più meritevoli del viaggio-studio messo in palio dall’associazione “La Luna Obliqua” di Messina a cui fa capo l’ensemble teatrale. Vincitori erano risultati Francesco Gerbino e Simone Siclari. Il premio consisteva in transfert e soggiorno a Londra e biglietto per un musical.

Neanche a farlo apposta il viaggio si è realizzato a pochi giorni dal debutto di “Aladdin e il Genio di Agrabah”, in cartellone per “La Stagione della Luna” al Palacultura di Messina venerdì 5 aprile alle ore 21 (con matinèe per le scuole alle ore 11:30). E il musical che i due premiati sono andati ad applaudire nella capitale inglese è stato Disney’s Aladdin. Non solo. Altri venti Balocchi hanno deciso di accompagnare Gerbino e Siclari a Londra. Il risultato è stato una sorta di vacanza-studio. I Balocchi hanno visto lo spettacolo londinese con una trepidazione particolare, confrontando se stessi, le proprie qualità, le proprie capacità vocali, di interpretazione, concertistiche e di danza con quelle dei migliori al mondo. Sono tornati a casa, e al tour de force di prove che li accompagnerà fino alla messinscena, con una carica in più. Arrivano all’appuntamento con “Aladdin e il Genio di Agrabah” con ancora maggiori consapevolezza e volontà.

Sul palco del PalaCultura di Messina venerdì 5 aprile saliranno il protagonista nel ruolo del titolo Giacomo Cimino, i giovanissimi Santi Lembo nel ruolo del Genio e Marina Cacciola in quello di Jasmine. Alice Ingegneri e Chiara Frisone rispettivamente nei panni di Tappeto e Abu, Giuseppe Scopelliti (Jafar), Gaia Scorza (Iago), Francesco Gerbino (il sultano), Rodolfo Barraci (Principe Ahmed), Damiano Gatto (Kasim), Aurora Furnari (Sandy), Alessia D’Angelo (Windy), Davide Caputo (Guardiano), Sabrina La Bella (Guardiana), Claudia Aragona, Anna Borrello, Emilia Cacciola e Rebecca La Rosa (odalische), Anna Curcuruto, Eleonora Mondello, Laura Motta e Maria Serena Salvatore (tigri), Ferdinando Crisafulli, Giorgio Galipò e Simone Siclari (ladri), Martina Amoroso, Arianna Cama, Aurora De Domenico e Laura Fiorello (esercito), Martina Nicosia, Miriana Saja e Carol Minutoli (popolane).

On stage anche la “nuova” band, composta Giulio Decembrini al pianoforte (e firma di direzione musicale, direzione corale e arrangiamenti), Riccardo Ingegneri a chitarra e basso e Andrea Trovato alla batteria, Gianfranco Rodi (sax e basso), Maria Serena Salvatore (tastiera effetti), Cristina La Bella (flauto traverso), Elisabetta Zamponi (violino) e Giorgio Sparacino (clarinetto).

Dietro le quinte Claudia Bertuccelli alle coreografie, Chiara Caravella alle tecniche vocali, Titti Galasso e Mimma Matina ai costumi, Giulia Alesci agli oggetti di scena, Elsa La Spada alle scenografie, Simone Lo Presti sound designer, Dino Costa fotografo di scena, Giusy Ruggeri amministratrice di compagnia. Sasà Neri alla regia (e Alice Ingegneri aiuto regia).

Informazioni e prenotazioni al tel. 3409391685. Biglietteria on line sui circuiti Tickettando – TicketOne. È possibile acquistare i biglietti anche con bonus cultura e 18App.

