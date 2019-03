25 Marzo 2019 18:27

Messina, nuove pensiline bus sulla ss 114: i provvedimenti viari

Al via da domani i lavori di montaggiodi montaggio e posa in opera di nuove pensiline attesa dei bus sulla ss 114 a Messina. Il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto provvedimenti viari. Pertanto da domani, martedì 26 al 30 aprile, lungo la via Adolfo Celi e la ex S.S. 114 sino al bivio di Mili Marina, nei tratti interessati dagli interventi vigeranno i divieti di transito veicolare per semicarreggiata e di sosta.

Valuta questo articolo