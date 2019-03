Messina: si riunisce il Comitato di gestione di “Nebrodi Outdoor”

21 Marzo 2019 17:08

Prima riunione del Comitato di gestione di Nebrodi Outdoor. Ferlito: “il Parco con Nebrodi Outdoor punta a rafforzare, con i professionisti del settore, il comparto dell’escursionismo e del tempo libero”

Prima riunione del Comitato di gestione di Nebrodi Outdoor, l’associazione recentemente costituita sotto l’egida del Parco con l’obiettivo di dare operatività al settore escursionistico e dei servizi.

Alla presenza del Commissario Luca Ferlito sono state pertanto discusse le prime ipotesi progettuali che l’Associazione intende sostenere: tra le proposte la redazione di un calendario unico di eventi, l’adesione alla campagna Plastic Free lanciata dal Ministero dell’Ambiente e la partecipazione ad una serie di eventi fieristici a livello regionale.

Prevista a breve l’adesione di altri soggetti, che hanno manifestato la volontà di fare ingresso nella Associazione e nella consapevolezza che formare una squadra forte e coesa potrà portare vantaggi per tutti gli associati e una ricaduta per tutto il territorio.

Per il Commissario del Parco Luca Ferlito, “il Parco con Nebrodi Outdoor punta a rafforzare, con i professionisti del settore, il comparto dell’escursionismo e del tempo libero. La stagione che si sta avviando rappresenta un importante banco di prova per mettere a regime alcuni servizi e per valutare nuove forme di offerta turistica in chiave sostenibile”.

Maria D’Amico, Vice Presidente dell’Associazione, propone di realizzare gruppi di lavoro operativi per meglio affrontare i diversi settori di attività e operare più speditamente in vista della imminente stagione escursionistica.

