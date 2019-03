Messina, mercato Zir: lunedì il sorteggio per i nuovi stalli

22 Marzo 2019 17:25

Si svolgerà lunedì 25, dalle ore 10, al PalaCultura Antonello, il sorteggio per l’assegnazione dei nuovi stalli per lo spostamento del mercato Zir nelle nuove sedi di via degli Agrumi nella giornata di sabato, e di via Orso Corbino per la giornata di domenica. I dipartimenti Viabilità e Manutenzione Immobili Comunali sono stati già incaricati dall’assessore con delega alle Attività Produttive Dafne Musolino di eseguire la tracciatura a terra degli stalli e della numerazione, mentre il dipartimento Viabilità si occuperà di pubblicare le ordinanze di divieto di transito per il tempo necessario a tracciare gli stalli. Il Corpo di Polizia municipale sovrintenderà le ultime giornate di mercato allo Zir per evitare che gli abusivi occupino la via Orso Corbino e per curare che i banchi vengano collocati solo su un lato della strada, per ridurre al minimo ogni intralcio. L’assessore Musolino ha chiarito che potranno partecipare al sorteggio soltanto gli operatori in regola con il pagamento del canone o quelli che presenteranno istanza di rateizzazione per l’estinzione del debito.