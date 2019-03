1 Marzo 2019 17:59

Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate a Messina: arrestato pregiudicato romeno

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Tremestieri a Messina hanno arrestato N. M., 41enne, pregiudicato romeno, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, poiché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti contro i familiari e lesioni aggravate, per le quali dovrà espiare un residuo di pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

