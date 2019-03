Messina prepara una grande festa per i 107 anni di Pietro D’Angelo

3 Marzo 2019 17:59

Messina: presso il teatro di “Collereale” festa per il 107° compleanno di Pietro D’Angelo

Messina si prepara a festeggiare dopodomani, martedì 5 marzo 2019, il 107° compleanno di Pietro D’Angelo presso il teatro di “Collereale” in via del Santo n° 19 alle ore 15:30. A Pietro D’Angelo il 4 ottobre 2018 è stato impiantato un Pacemaker, il 6 gennaio 2019 ha poi avuto una frattura al femore ed è ancora in fase di riabilitazione fisica ma nonostante tutto nonno Pietro va avanti e ci tiene a festeggiare questa importante tappa con amici, parenti e rappresentanti della cittadinanza che certamente gli porgeranno i dovuti omaggi per un traguardo così raro e prestigioso.

