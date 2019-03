Messina: gli studenti del Maurolico incontrano lo scrittore Franco Nembrini

12 Marzo 2019 17:08

Gli studenti del Liceo Maurolico di Messina incontranno il professore Nembrini

Nell’ambito dei progetti lettura “Comunity for young” in collaborazione con l’associazione “Hic et Nunc”, giovedì 14 marzo alle ore 16,30 nell’aula magna del Liceo Classico “F. Maurolico”, si terrà l’iniziativa culturale “Seguire un maestro: l’esempio di Dante” che s’inserisce nel contesto delle presentazioni di “Inferno di Dante” pubblicato da Mondadori nella nuova edizione commentata dal prof. Franco Nembrini – docente e scrittore – e arricchita dalle illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, fumettista di Marvel e DC. Il prof. Nembrini sarà presente all’Istituto per presentare la figura di Dante e l’opera a cui sta lavorando.

Valuta questo articolo