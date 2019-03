A Messina la “Giornata delle Malattie Neuromuscolari”. Il Prof. Toscano: “siamo soddisfatti di questa edizione”

10 Marzo 2019 21:36

A Messina si è svolta la “Terza edizione della Giornata delle Malattie Neuromuscolari”. Il Prof. Toscano: “nel convegno di oggi abbiamo fatto il punto sulle malattie, approfondendo gli aspetti diagnostici, terapeutici e facendo il punto sulla ricerca corrente”

Questa mattina a Messina, organizzata dal prof. Antonio Toscano, si è svolta la “Terza edizione della Giornata delle Malattie Neuromuscolari”. “Siamo soddisfatti di questa edizione – afferma il Prof. Toscano – i numeri e la popolarità della Giornata sono sempre in crescita di anno in anno. Uno degli obiettivi che ci siamo posti tre anni fa – prosegue- era quello di riuscire a mettere in rete i Centri esperti in malattie neuromuscolari in Italia e creare una mappa di riferimenti certi per i pazienti e le loro famiglie. Nelle prossime edizioni cercheremo di allargare ancora di più questa rete. Sono circa 5 mila le persone affette da malattie neuromuscolari in Sicilia. Nel convegno di oggi – aggiunge– abbiamo fatto il punto sulle malattie, approfondendo gli aspetti diagnostici, terapeutici e facendo il punto sulla ricerca corrente”. “Reputiamo molto importante – conclude – aggiornare, anno per anno, i pazienti, le loro famiglie e le associazioni nonchè medici ed operatori sanitari che operano nel settore delle malattie neuromuscolari”.

