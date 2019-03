Messina, furto in appartamento: ladro incastrato delle telecamere e arrestato, si cerca il complice

27 Marzo 2019 17:51

Arrestato topo d’appartamento a Messina, si tratta di un 31enne pregiudicato: l’uomo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della zona dopo aver messo a segno il colpo

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato il 31enne, messinese, N.D.G., in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina poiché ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività d’indagine avviata alla fine del mese di febbraio dai militari della Stazione di Bordonaro, dopo la denuncia di un furto di gioielli e capi d’abbigliamento in un’abitazione in località valle degli Angeli. I carabinieri hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona ed alcune di queste hanno immortalato il ladro mentre stava uscendo dalla casa derubata, allontanandosi con un complice rimasto al momento sconosciuto. Nelle fasi della fuga il ladro si è scoperto il volto ed i militari della Stazione di Bordonaro lo hanno riconosciuto con certezza proprio in N.D.G., già conosciuto a causa dei suoi precedenti giudiziari e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Messina che ha richiesto il provvedimento cautelare a carico dell’uomo eseguito ieri.

L’ arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi.

