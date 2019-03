Messina, torna la “Fiera del tempo libero”: Totò Schillaci ospite al Centro Commerciale Tremestieri

23 Marzo 2019 12:07

Al Centro Commerciale Tremestieri tre intere giornate dedicate alle passioni del tempo libero, cI sarà anche Totò Schillaci, indimenticata bandiera del Messina e delle notti magiche della nazionale di Italia

Dal 29 al 31 marzo al Centro Commerciale Tremestieri torna “La Fiera del Tempo Libero” giunta alla 4^ Edizione. Le Gallerie dei tre piani del Centro si trasformeranno in un grande salone espositivo animato da numerose aziende siciliane e del territorio. Sarà possibile trovare ed acquistare prodotti locali, italiani ed anche internazionali.

Diverse e quantomai varie le aziende presenti in rappresentanza di numerosi settori quali Nautica Femminò, Alfacaravan, Gruppo Grasso, G Service car e camper, Oriade Viaggi, Messina Volley, Allegra Boat, Progetto Verde, Tutto Mare, Edil Torre e tantissime altre.

Nei pomeriggi di sabato 29 e domenica 30 grazie alla collaborazione dell’MSP e del Coni si terranno performances ed esibizioni di moltissime discipline sportive e di ballo.

Previsti eventi dedicati ai bambini e scambio di figurine dell’album dei Calciatori ed esibizioni di piloti con Moto da Trial

A cura della concessionaria R.M.Motors ed in collaborazione con il Motoclub Dello Stretto quest’anno oltre all’esposizione della Gamma Beta RR 2019 e le ultime novità Offroad sarà organizzato nell’area adibita a parcheggio, un Corso di Hobby Sport per dare la possibilità ai ragazzi tra i 7 e 14 Anni di provare in sicurezza le Minicross sotto l’occhio vigile dei Tecnici Federali FMI. Testimonial dell’evento, patrocinato dal Comune di Messina, saranno l’assessore allo sport e e spettacolo Pippo Scattareggia e l’assessore al commercio ed all’ambiente Dafne Musolino.

Attesissimo domenica 31 marzo Totò Schillaci, indimenticata bandiera del Messina e delle notti magiche della nazionale di Italia 90 che insieme a Carmelo Mancuso altro calciatore storico dell’Acr si racconteranno al microfono del giornalista Salvatore De Maria che ha seguito la formazione giallorosa in seria A, B ed in tutte le categorie.

