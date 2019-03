Crisi dell’adolescenza ed emergenza educativa: a Messina esperti a confronto

4 Marzo 2019 12:23

Come ridare fiducia ai giovani? A Messina appuntamento sul tema dell’emergenza educativa. Interverranno il Dott. Carmelo Samonà e il Prof. Marcus Fingerle

Si terrà a Messina, sabato 9 marzo 2019, alle ore 18,00, presso la Libreria Fiori Gialli (Via dei Verdi, n 36), l’incontro dal titolo “Emergenza Educazione: la crisi dell’adolescenza”, organizzato nell’ambito del Master in Pedagogia Waldorf e Pedagogia terapeutica, dalla Società Benefit Rinascita 18, in collaborazione con l’Associazione Giardino di Luce.

L’adolescenza rappresenta un momento di risveglio della coscienza e di apertura verso il mondo. Oggi piuttosto rischia di diventare un’esperienza di solitudine della coscienza ed estraniamento dal mondo.

All’incontro interverranno il Dott. Carmelo Samonà, medico antroposofo di fama internazionale e il Prof. Marcus Fingerle, insegnante di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico agli Angeli di Verona. Gli illustri studiosi parleranno di come si possa venire incontro a questa condizione di sofferenza restituendo all’adolescente fiducia in se stesso e interesse verso la realtà.

Dott. Carmelo Samonà, medico antroposofo si è laureato in Medicina all’Università di Palermo formandosi in seguito nella medicina antroposofica in Svizzera e in Germania. Svolge attività di conferenziere e formatore ed è autore di numerosi articoli e saggi nell’ambito dell’Antroposofia, della metodologia, della medicina e della pedagogia. Si occupa in particolare dell’approfondimento di tematiche antroposofiche in relazione alla cultura e alla vita spirituale contemporanea.

Prof. Marcus Fingerle, insegnante di storia e filosofia presso il Liceo Classico Educandato agli Angeli di Verona, ha intrapreso un percorso personale di carattere psicoanalitico, si è specializzato in pedagogia curativa presso l’Università della Scienza dello Spirito di Dornach (Basilea) e successivamente in consulenza pedagogica presso lo Janusz Korczak Institut di Nürtingen (Stoccarda). Svolge attività di formazione riconosciuta dal MIUR all’interno del Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica di Mirano.

