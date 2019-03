Messina: ecco le nuove intitolazioni toponomastiche a Paradiso e all’Annunziata

25 Marzo 2019 18:21

Messina: nuove intitolazioni toponomastiche a Paradiso e cambio di denominazione di una strada all’Annunziata

A seguito della proposta del Comune di Messina e visto il parere favorevole della Società Messinese di Storia Patria, con provvedimento prefettizio è stata autorizzata l’intitolazione di 12 vie del villaggio Paradiso. La strada che parte da via Consolare Pompea subito dopo la rotatoria Temistocle Martinez sarà intitolata via Pietro Mascagni (1863 – 1945); il largo alla fine di via Pietro Mascagni sarà largo Gaetano Donizetti (1796 – 1848); la prima traversa a destra di via Pietro Mascagni, diventerà via Lorenzo Perosi (1872 – 1956); da largo G. Donizetti al viale Annunziata, via Antonio Vivaldi (1678 – 1741); la via che parte da via P. Mascagni, via Giovan Battista Pergolesi (1710 – 1736); la via che parte da via Giovan Battista Pergolesi, via Giacomo Puccini (1858 – 1924); la via parallela verso nord alla via Giovan Battista Pergolesi, via Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919); la via parallela verso nord a via Ruggero Leoncavallo, via Gioacchino Rossini (1792 – 1868); il tratto di via del Fante che parte da via Antonio Gramsci, via Umberto Giordano (1867 – 1948); la via che parte da via Antonio Gramsci con una curva, via Arrigo Boito (1842 – 1918); la via che parte da via Consolare Pompea orientata nel primo tratto da ovest verso est e si ricongiunge alla stessa, via Francesco Cilea (1866 – 1950); infine la via che parte sempre da via Consolare Pompea e che orientata da est verso ovest giunge a fine strada in corrispondenza della scuola dell’infanzia Pietro Donato diventerà via Domenico Mirone (1884 – 1954). Autorizzato inoltre il cambio di denominazione toponomastica di via Cesare Battisti all’Annunziata in via Salvatore D’Amore (1899 – 1985), medaglia d’oro al merito. E’ possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link www.comune.messina.sitr.it alla sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario, ancora in fase di aggiornamento, hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.

