Messina in corsa: arriva il “Corritalia-Trofeo Fidippide” [INFO e DETTAGLI]

21 Marzo 2019 20:07

La Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ospiterà, domenica 24 marzo, la manifestazione podistica nazionale dell’AICS

Fervono i preparativi per il “Corritalia-Trofeo Fidippide”. La Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ospiterà, domenica 24 marzo, la manifestazione podistica nazionale dell’AICS. A Messina l’appuntamento, organizzato in sinergia dalla Fidippide, dal comitato provinciale dell’AICS e dal CUS Unime con il supporto, per quanto riguarda la comunicazione, del portale Messinadicorsa.it., sarà valido come prova d’apertura della “Messina Run Cup” FIDAL.

Su un percorso tecnico e panoramico, le competizioni scatteranno, alle ore 9, con gli Esordienti, seguiranno Ragazzi/e, Cadetti/e ed Allievi/e, mentre lo start dei più grandi sarà dato alle 10. Senior e Master dovranno completare quattro giri di un circuito lungo circa 1750 metri per complessivi 7 km. Oltre ai vincitori assoluti ed ai migliori tre di ogni categoria, riceveranno le coppe dei “Memorial Crispi, Travisano e Varriale” i primi delle classifiche SM40, SM55 e SM60.

Corritalia, che si svolgerà quest’anno in 50 città italiane, chiudendo idealmente la “Settimana dello Sport per Tutti” dell’AICS, intende esaltare luoghi di interesse culturale, architettonico, urbanistico e paesaggistico.

Queste finalità sono riconosciute dai Ministeri dell’Ambiente, per i Beni e le attività culturali e del Lavoro e delle politiche sociali, che patrocinano l’iniziativa.

“Teniamo particolarmente alla buona riuscita dell’evento – dichiara il presidente della Fidippide Enzo Failla – perché ricorderà tre atleti della nostra società prematuramente scomparsi. Mi preme ringraziare pubblicamente l’AICS Messina ed il Cus Unime per la preziosa collaborazione”.

PROGRAMMA ORARIO

Ore 8:00 Riunione Giuria e Concorrenti

Ore 9:00 Partenza ESORDIENTI 6 M/F

Ore 9:10 Partenza ESORDIENTI 8 M/F

Ore 9:20 Partenza ESORDIENTI 10 M/F

Ore 9:30 Partenza RAGAZZI M/F

Ore 9:40 Partenza CADETTI M/F Ore 10:00

Partenza TUTTE LE CAT. SETT.AGONISTICO M/F

Ore 11:00 Premiazione

SERVIZI COMPRESI PER L’AGONISTICA

Assistenza medica con ambulanza; Spogliatoi; Pettorale di gara; Cronometraggio dei tempi tramite chip; Servizio fotografico dell’evento, che sarà pubblicato sul sito www.messinadicorsa.it; Pacco gara e medaglia.

Valuta questo articolo