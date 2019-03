Messina, al Centro Commerciale Tremestieri arriva la storia del Disco: al via il “Vinile Day”

4 Marzo 2019 11:16

A Messina due giorni di Musica e Amarcod al Centro: mostre con dischi originali e spazio ai grandi interpreti della musica

Al Centro Commerciale Tremestieri di Messina arriva la storia del Disco, al via il Vinile Day.

Un grande evento renderà omaggio all’affascinante mondo del vinile sabato 16 e domenica 17 marzo nelle gallerie del Centro Commerciale Tremestieri di Messina.

“Vinile Day” si preannuncia infatti come un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati e per i collezionisti degli indimenticati 33 e 45 giri, numerosissimi anche nel nostro territorio.

Tanti i momenti previsti nella due giorni di Musica & Amarcord al Centro per intrattenere (e incuriosire) il pubblico che coinvolgeranno l’intera struttura, a partire dalle interessantissime mostre con i dischi originali più conosciuti e ricercati che hanno fatto la storia della musica mondiale e quella del panorama nazionale con grande spazio agli interpreti più amati della musica italiana.

Non mancheranno numerose chicche ed “oggetti d’epoca” che contribuiranno a creare una speciale atmosfera “vintage” intorno all’evento che sarà ricco di contenuti di straordinario interesse.

Vinile Day ospiterà collezionisti siciliani e calabresi che con dischi e oggetti ricorderanno gli interpreti più celebrati della musica di sempre, è aperto ad uno stimolante “scambio disco” e sarà arricchito dalla presenza di blasonati dj ed esperti di musica che si racconteranno in diretta facebook e radiofonica con il sottofondo di una serie di noti brani “senza tempo”.

Per essere selezionati e partecipare all’evento occorre inviare una mail a info@centrocommercialetremestieri.com oppure un messaggio alla pagina Facebook del Centro Commerciale Tremestieri.

