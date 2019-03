Messina, beccato a smontare le ruote di due auto in sosta: oggi il processo, 44enne ai domiciliari [NOME e DETTAGLI]

18 Marzo 2019 15:17

Ladro di pneumatici arrestato a Messina, oggi il processo per direttissima: 44enne ai domiciliari

Sabato 16 marzo veniva tratto in arresto dai carabinieri della radiomobile di Messina Gazzi il signor Felice Sollima di anni 44, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici per il reato di furto. Su segnalazione di un privato cittadino il prevenuto e’ stato colto in fragranza di reato mentre era intento a smontare le ruote di due Mercedes classe A parcheggiate in una via limitrofa alla Via La Farina. Sottoposto a perquisizione veniva ritrovata la refurtiva. In data odierna veniva condotto davanti al Tribunale di Messina, Dott.saa Valeria Curatolo per la celebrazione del rito direttissimo. Il Tribunale ha accolto l’istanza difensiva di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere sottoponendo l’arrestato- assistito dall’avvocato Melita Cafarelli- alla misura meno affettiva dell’obbligo di dimora del Comune di Messina. Il processo e’ stato rinviato la data del 19 aprile 2019.

