Messina, cancellata la scritta ignobile sul monumento alla batteria Masotto: oggi la cerimonia di commemorazione della battaglia di Adua

Il vicesindaco Mondello: “un segno forte e chiaro nei confronti di pochi balordi che intendono sporcare la fulgida e ultramillenaria storia di Messina”

Completata la pulizia dell’ignobile scritta sul monumento comparsa nei giorni scorsi, stamattina a Messina si è svolta la cerimonia di commemorazione ai caduti della batteria Masotto. Plauso del sindaco per la tempestiva operazione che consentito il restauro del monumento: “Ancora una volta la sinergia tra Enti porta a risultati concreti e veloci. Si ringrazia sentitamente l’Autorità Portuale, nella persona del dott. Ettore Gentile, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina per la celerità con la quale ha provveduto al rilascio dei nulla osta, e la dott.ssa Fedra Sciacca per l’attività che ha svolto relativamente al restauro del monumento”. Alla cerimonia di oggi, per il sacrificio del capitano Umberto Masotto, prima medaglia d’oro delle truppe alpine e degli artiglieri siciliani e messinesi nella battaglia di Adua, ha preso parte il vicesindaco Mondello. Presenti inoltre il prefetto Maria Carmela Librizzi; il comandante della Brigata meccanizzata Aosta, Bruno Pisciotta; il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela mons. Cesare Di Pietro; e rappresentanti delle Forze armate.

“Un momento importante per la città – ha evidenziato il Vicesindaco – in quanto la storia definisce l’identità culturale di un popolo. La presenza massiccia di autorità militari, civili e religiose è un segno forte e chiaro nei confronti di pochi balordi che intendono sporcare la fulgida e ultramillenaria storia di Messina. Partendo da esempi concreti tutti insieme si può voltare pagina verso un approccio di appartenenza al territorio, senza se e senza ma”.