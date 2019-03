Messina, auto precipita in un burrone: morta la donna alla guida

27 Marzo 2019 18:07

Messina, auto precipita in un burrone: morta 69enne

Non c’è stato nulla da fare per Vittoria Gatto, la 69enne precipitata questo pomeriggio in un burrone sulla statale 113, nei pressi di Gesso, mentre era alla guida di una Lancia Y. I vigili del Fuoco, intervenuti sul posto anche con l’ausilio di un elicottero , avevano estratto la donna dall’abitacolo quando era ancora in vita. Ma i traumi riportati si sono rivelati fatali. Intanto monta la polemica per la mancanza di parapetti lungo la statale 113. L’auto della donna ha fatto un volo di circa 50 metri.

