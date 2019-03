Messina, Atm: tavolo a Palazzo Zanca con i sindacati

5 Marzo 2019 18:55

Messina, tavolo a Palazzo Zanca con i vertici di Atm e i sindacati

Presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente del CdA di ATM Giuseppe Campagna insieme ai componenti Francesco Gallo e Roberto Aquila, e il direttore generale facente funzioni Natale Trischitta, si è svolta oggi pomeriggio nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca una riunione con UGL, FAISA CISAL e ORSA relativa al proclamato sciopero di venerdì 8 marzo. Nel corso della riunione è emerso che le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il disagio dei lavoratori per il difficile momento che sta vivendo l’azienda e le incognite legate al passaggio dall’Azienda Speciale ATM alla nuova SPA. Il vicesindaco Mondello ha preso atto di quanto dichiarato dalle organizzazioni sindacali, illustrando quanto già è stato fatto affinché la nuova azienda nasca su basi solide e un patrimonio adeguato, ribadendo al contempo la necessità di garantire un efficiente servizio di trasporto alla collettività. Il presidente Campagna, nel confermare la posizione di ATM, ha dato la disponibilità del management aziendale al fine di risolvere le problematiche esistenti e ha colto l’occasione per comunicare che sono in pagamento gli stipendi della mensilità di febbraio. In conclusione i convenuti si sono aggiornati a domani, sempre a Palazzo Zanca, alle ore 18.30, allargando l’invito a CGIL e UIL.

