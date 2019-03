“Messina in Europa”: è ufficiale, l’assessore Musolino in corsa alle europee con Forza Italia

6 Marzo 2019 13:33

Venerdì a Palazzo dei Leoni la conferenza congiunta di sindaco e assessore “Messina in Europa”: Dafne Musolino in corsa alle elezioni europee con Forza Italia

La notizia era trapelata giorni fa, con il patto della pignolata suggellato a Palermo insieme al presidente Ars Gianfranco Micciché. E sebbene nella nota diffusa da Palazzo dei Leoni non si specifichi l’argomento, l’incontro fissato per venerdì mattina, “Messina in Europa”, lascia spazio a poche interpretazioni: De Luca da Palazzo dei Leoni ufficializzerà la candidatura dell’assossere Dafne Musolino con Forza Italia alle prossime elezioni europee. Una scelta, quella della corsa con Forza Italia, che non è piaciuta a molti e che sconfessa tutta la campagna elettorale di De Luca per l’ascesa a sindaco, giocata tutta contro i poteri forti e la destra in città. Appuntamento dunque Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 10.00 nella stanza del Sindaco di Palazzo dei Leoni, per la conferenza stampa del Sindaco Metropolitano Cateno De Luca e dell’Assessore comunale all’Ambiente Dafne Musolino sul tema: “Messina in Europa”.

