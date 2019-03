Messina, Art. 1: “Sconcertati delle inaccettabili dichiarazioni del sindaco”

31 Marzo 2019 08:15

Art.1: “Siamo di fronte a comportamenti intollerabili che dovrebbero vedere una reazione forte delle cittadine e dei cittadini messinesi, a partire dalle donne della sua Giunta”

Pubblichiamo di seguito le dichiarazione congiunta di Maria Flavia Timbro (Direzione Regionale Articolo Uno) e Domenico Siracusano (Coordinatore Provinciale Articolo Uno Messina) in riferimento alle recenti esternazioni del Sindaco di Messina, Cateno De Luca:

“Come donne e uomini impegnati in politica siamo sconcertati dalle inaccettabili dichiarazioni di Cateno De Luca. Le punte di volgarità toccate dal Sindaco sono indecorose da qualsiasi punto di vista. Dietro la volgarità c’è, malcelato, un evidente approccio maschilista e sessista. Una visione sprezzante e retrograda nei confronti delle donne. Pensi a governare una città sempre più sporca, con il servizio di trasporto pubblico inefficiente, con politiche sociali in tilt invece di “giocare” sui social facendo balzare la città agli onori della cronaca nazionale. L’attacco, poi, alla stampa libera, e segnatamente al giornalista Sebastiano Caspanello – a cui va tutta la nostra stima e solidarietà – è condotto con la medesima volgarità e cattivo gusto. De Luca se ne faccia una ragione: non fa ridere nessuno anzi. Siamo di fronte a comportamenti intollerabili che dovrebbero vedere una reazione forte delle cittadine e dei cittadini messinesi a partire – ci permettiamo – dalle donne della sua Giunta. Giorno dopo giorno ci convinciamo che la nostra città merita di più di questa tragicomica esperienza amministrativa”.

Valuta questo articolo