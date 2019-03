Messina: 55enne arrestato per droga e furto di energia elettrica

26 Marzo 2019 12:38

Messina: uomo arrestato dai Carabinieri della Stazione per detenzione di droga e furto di energia elettrica

Ieri, con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, i Carabinieri della Stazione di Mirto hanno arrestato, in flagranza di reato, L.P.A.G. 55enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Supportati dall’unità cinofila, nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento del 55enne, rinvenendo, occultata all’interno di un mobile, della sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 7 grammi, pronta per essere tagliata e immessa sul mercato, un bilancino di precisione e altro materiale necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione, è stato inoltre accertato con l’ausilio di personale tecnico della società di distribuzione dell’energia elettrica che l’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale mediante un collegamento artigianale ad un contatore elettrico posto sulla pubblica via. L.P.A.G. è stato, pertanto, arrestato poiché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica e, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Patti (ME) in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida. Nel prosieguo dei controlli, I Carabinieri hanno svolto un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione di un altro soggetto che ha permesso di rinvenire una dose di cocaina occultata in un mobile della camera da letto dell’interessato che è stato segnalato alla Prefettura di Messina per detenzione ad uso personale della sostanza stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed la sostanza stupefacente in sequestro sarà inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

