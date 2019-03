Messina: arrestato 37enne, è accusato di due furti in appartamento [NOME e DETTAGLI]

29 Marzo 2019 12:18

La Polizia di Stato esegue una misura cautelare a carico di un trentasettenne di Messina. Due i furti in appartamento di cui è chiamato a rispondere

Arrestato un 37enne di Messina per due furti in appartamento. Ai complici i poliziotti delle Volanti erano già arrivati: Lorenzo Spadaro e Stellario Fusco erano stati arrestati in flagranza di reato lo scorso 4 agosto, sorpresi a fare razzia in un appartamento in centro città. Lo scorso 31 ottobre era poi stata fatta piena luce sulle responsabilità dello Spadaro in un altro furto in appartamento messo a segno nella notte tra il 27 ed il 28 luglio scorsi. L’uomo era stato raggiunto da misura di custodia cautelare a cui si era arrivati grazie al lavoro di indagine della Polizia di Stato coordinato dalla locale Procura della Repubblica. Ieri è stato il turno di Giuseppe Fusco, messinese, che in entrambi i casi aveva fatto da palo mentre i complici erano impegnati nel consumare i delitti. Nei suoi confronti è stata applicata misura di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale.

Valuta questo articolo